Исследование: аренда коммерческих помещений в Мурино стоит, как в центре Петербурга

В мае аренда в Мурино стоила от 2,4 до 2,9 тысяч рублей за квадратный метр. В Василеостровском районе стоимость «квадрата» составляла 1-2,7 тысяч рублей, в Приморском — 1,2-3,3 тысячи, Московском — 1,5-3 тысячи. Эксперты изучили более тысячи помещений общей площадью 118 тысяч квадратных метров и свыше 900 арендаторов.

При этом кафе и пекарни занимают 19% помещений, магазины продуктов — 17%. На пункты самовывоза приходится 6%. «В пригородах и в новых локациях спальных районов не так много классических торговых центров, при этом плотность населения здесь очень высокая. В связи с этим встроенные коммерческие помещения в новых домах пользуются повышенным спросом у инвесторов, которые затем, как мы видим, выгодно сдают приобретенные помещения в аренду», — отмечает руководитель департамента управления проектами «Петербургской недвижимости» Светлана Московченко.

Эксперты также выделяют другой тренд спальных районов. Там все чаще начинает появляться элитная недвижимость.