18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Элитную недвижимость в Петербурге стали чаще строить в спальных районах

Поделиться:

Сейчас жилье данного сегмента сконцентрировано в трех районах: Адмиралтейском, Центральном и Петроградском. Но эксперты по недвижимости говорят о появлении так называемых «районных элит» — жилые комплексы, которые заметно выделяются на фоне ближайшего окружения.

Eva_Puhova/shutterstock

Всего в список «районной элиты» попали 17 жилых комплексов в семи нецентральных районах города, построенных после 2010 года или строящихся в настоящее время. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на агентство NF Group. Как правило, такие застройки представляют из себя небольшие жилые комплексы в среднем на 250-350 квартир средней площадью 71 квадратный метр. Но цены на них в среднем на 42% выше, чем у конкурентов.

Эксперты связывают такой тренд с увеличением дефицита земли под застройку в центральных районах города. В первую очередь появления новых качественных жилых комплексов можно ожидать в Выборгском, Калининском, Невском и Приморском районах.

За год количество квартир в аренду выросло на 30,3% в Петербурге. А вот стоимость съема недвижимости на долгий срок уменьшилась в городе на 10%. Но при этом спрос на аренду растет в Петербурге: +9,4% в годовом выражении.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: