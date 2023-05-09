Элитную недвижимость в Петербурге стали чаще строить в спальных районах

Всего в список «районной элиты» попали 17 жилых комплексов в семи нецентральных районах города, построенных после 2010 года или строящихся в настоящее время. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на агентство NF Group. Как правило, такие застройки представляют из себя небольшие жилые комплексы в среднем на 250-350 квартир средней площадью 71 квадратный метр. Но цены на них в среднем на 42% выше, чем у конкурентов.

Эксперты связывают такой тренд с увеличением дефицита земли под застройку в центральных районах города. В первую очередь появления новых качественных жилых комплексов можно ожидать в Выборгском, Калининском, Невском и Приморском районах.

За год количество квартир в аренду выросло на 30,3% в Петербурге. А вот стоимость съема недвижимости на долгий срок уменьшилась в городе на 10%. Но при этом спрос на аренду растет в Петербурге: +9,4% в годовом выражении.