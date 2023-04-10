За год количество квартир в аренду выросло на 30,3% в Петербурге

По всей России, напротив, стоимость аренды жилья за год подорожала на 25%. Такие данные приводят в «Авито Недвижимости» по итогу первого квартала 2023 года рынка долгосрочной аренды. Но и в целом количество предложений в России за год выросло на 14,3%. Самое значительное увеличение объема квартир было в Москве — на 81,5%. В Петербурге предложение выросло за год на 30,3%.

Цена за долгосрочный съем квартир по России за год подорожала на четверть (+25%). Подешевела за год аренда квартир в Петербурге и Москве — на 10% и 19,1% соответственно. Спрос на аренду квартир в России за год увеличился на 12%, в Петербурге — на 9,4%, отметили аналитики.

А за квартал объем предложения на рынке долгосрочной аренды в России снизился на 5,3%. В Москве и Петербурге за тот же период количество квартир упало на 4,6% и 9,1% соответственно.

Спрос на аренду квартир в России за квартал снизился на 10,3%. В Петербурге он упал на 7,2%. Стоимость аренды не изменилась в большинстве городов. Роста цен на аренду квартир не отмечено ни в одном городе, а значительнее всего за квартал подешевела аренда квартир в Москве, и Петербурге — на 8,3% и 10% соответственно.

«Сезонное мартовское оживление на рынках долгосрочной аренды не привело к росту средней стоимости квартир: цены стагнируют, а в некоторых городах даже снижаются. Предложения пока достаточно, а спрос не растет, поэтому собственники квартир вынуждены идти на уступки арендаторам и давать дисконты. Без скидок удается быстро сдать только объекты с низкой ценой и хорошей транспортной доступностью. Предпосылок для ощутимого увеличения активности мы не видим, поэтому и значительных колебаний спроса и цен в ближайшее время не ждем», — пояснил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.