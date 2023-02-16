На территории Мытного двора собираются построить элитное жилье

На Градостроительном Совете Петербурга обсудили проект застройки Мытного двора на Евгеньевской улице, 2В. На участке площадью чуть больше 17 тысяч квадратных метров хотят построить невысокие жилые дома вплотную к историческим корпусам. По проекту от ООО «Архитектурное бюро "Студия 44"» предусматривается также воссоздание здания Мытного двора.
Эксперты считают, что локация подходит для строительства жилья премиум-класса. С учетом, что подобных предложений в центре города не много, стоимость квартир в этом комплексе может доходить до 400 тысяч рублей за квадратный метр.
Проект жилого комплекса со встроенными помещениями, подземной автостоянкой и воссозданием зданий Мытного двора разрабатывали по заказу ООО «Охта-Групп — Евгеньевская».
Высота сохранившихся корпусов со стороны улицы Бакунина составляет 11,4 метров. Жилье хотят сделать чуть выше — 19,7 метров. Общая площадь нового строительства составит 22 750 квадратных метров, в том числе подземный паркинг на 3 840 квадратных метров. Площадь реконструкции — 14 400 квадратных метров. Предполагается, что в жилом комплексе будет 302 квартиры.
Реализацию проекта планируют разбить на два этапа. В рамках второй очереди строительства застройщик будет заниматься воссозданием секции главного здания Мытного двора, которая прежде выходила на угол проспекта Бакунина и Евгеньевской улицы.
Как отметил руководитель ООО «Архитектурное бюро "Студия 44"» Никита Явейн, дома в четыре этажа — «это очень низкая высотность, ниже, чем сложившаяся историческая застройка в округе». Восстановленные корпуса Мытного двора планируют отдать под офисно-торговую функцию. Это около 1 550 квадратных метров.
Никита Явейн считает, что ЖК будут позиционировать как на рынке как «загородный дом в центре Петербурга». Это связано с малоэтажной застройкой и обилия зеленых зон вокруг, а также возможности разбить небольшие приусадебные участки во дворе комплекса.
«Очень жаль, что долгие годы это место оставалось в запущенном состоянии и абсолютном упадке, здания Мытного двора постепенно уходили под землю, что развязало руки [предыдущему] владельцу участка и привело к утрате части корпусов. Сейчас есть перспективы их восстановления в весьма приличном, всех устраивающем виде», — заявил рецензент проекта, член Градостроительного Совета Феликс Буянов.
Как пишет РБК Петербург со ссылкой на директора проекта ООО «Охта Групп» Дениса Казберова, начать строительство планируют в 4 квартале 2023 года, а завершить — ориентировочно к 2026 году. «Это комплексный проект — реконструкция, восстановление и новое строительство будут проходить одновременно в рамках единой очереди. Объем инвестиций — около 5 млрд рублей», — сказал Казберов.
Мытный двор, который построили в XVIII веке, имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Изначально в нем располагались фискальные органы, которые собирали пошлину за проезд по платным дорогам общего пользования. В то время словом «мыто» обозначался таможенный сбор, отсюда и название корпусов. В 1812–1813 годах Мытный двор перестраивали по проекту архитектора Василия Стасова. В советское время корпуса использовали как склады, а после в Мытном дворе располагалось региональное Управление бытового обслуживания и масложировой комбинат.
В 2008 году компания «БФА-девелопмент» выкупила недвижимость и объявила о реконструкции Мытного двора, а прилегающие земли собирались застроить. Тот проект чем-то напоминал нынешний: в исторических зданиях должны были разместить офисы, а во дворе — жилой квартал. Но проект не был реализован, а инвестор успел снести часть здания. В октябре 2021 года на торгах части помещений Мытного двора площадью более 4 тысяч квадратных метров за 170,1 млн рублей выкупило ООО «Охта Групп-Евгеньевская» (входит в «Охта Групп»).
Напомним, КГИОП согласовал проект по восстановлению корпуса Мытного двора на Евгеньевской улице, 2. Эскизы подготовило Архитектурное бюро «Студия 44». Специалисты комитета в 2014 году во время проверки выяснили, что постройка была снесена. Восстанавливать внешний облик исторического здания будут благодаря решению Арбитражного суда СПб и ЛО 2017 года, удовлетворившему иск КГИОП.
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