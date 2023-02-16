На территории Мытного двора собираются построить элитное жилье

Эксперты считают, что локация подходит для строительства жилья премиум-класса. С учетом, что подобных предложений в центре города не много, стоимость квартир в этом комплексе может доходить до 400 тысяч рублей за квадратный метр.

Проект жилого комплекса со встроенными помещениями, подземной автостоянкой и воссозданием зданий Мытного двора разрабатывали по заказу ООО «Охта-Групп — Евгеньевская».

Высота сохранившихся корпусов со стороны улицы Бакунина составляет 11,4 метров. Жилье хотят сделать чуть выше — 19,7 метров. Общая площадь нового строительства составит 22 750 квадратных метров, в том числе подземный паркинг на 3 840 квадратных метров. Площадь реконструкции — 14 400 квадратных метров. Предполагается, что в жилом комплексе будет 302 квартиры.

Реализацию проекта планируют разбить на два этапа. В рамках второй очереди строительства застройщик будет заниматься воссозданием секции главного здания Мытного двора, которая прежде выходила на угол проспекта Бакунина и Евгеньевской улицы.

Как отметил руководитель ООО «Архитектурное бюро "Студия 44"» Никита Явейн, дома в четыре этажа — «это очень низкая высотность, ниже, чем сложившаяся историческая застройка в округе». Восстановленные корпуса Мытного двора планируют отдать под офисно-торговую функцию. Это около 1 550 квадратных метров.