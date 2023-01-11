В Петербурге перевыполнили план по вводу жилья в 2022 году

В планах на прошлый год Смольный устанавливал ввести в эксплуатацию 3,415 млн квадратных метров. В комитете по строительству отметили, что Приморский район второй год подряд сохраняет первую строчку рейтинга по объемам нового жилья: в прошлом году сдали 23,7 тысяч квартир в 60 домах (978,3 тысяч квадратных метров). Лидирующие позиции списка занимают Выборгский и Московский район, где сдали 14,3 тысяч и почти 6 тысяч квартир соответственно.

В прошлом году в Петербурге ввели 263 объекта общегражданского назначения площадью 2,105 млн квадратных метров. Сюда же входят 32 учреждения образования и 10 учреждений здравоохранения, физической культуры и спорта.

Напомним, в Петербурге поставили рекорд по объему введенного элитного жилья за последние пять лет. В течение 2022 года в эксплуатацию ввели шесть элитных жилых комплексов общей площадью 122,3 тысяч квадратных метров или 950 квартир и апартаментов. В 2021 году доля такой недвижимости составляла 28%, а в 2022 уже 54%.