В Петербурге поставили рекорд по вводу элитного жилья за последние пять лет

Новые квартиры появились в Futurist, «Дом Балле», «Крестовский IV», «Петровская доминанта», «Приоритет», а также корпусах № 3-5 в Neva Haus. В 2022 году впервые за последние пять лет объем элитной недвижимости превысил 100 тысяч квадратных метров и составил 950 квартир и апартаментов. Примерно столько же ввели в эксплуатацию за последние четыре года.

Также за прошедший год выросло количество квартир на продажу на 25% по сравнению с концом 2021 года, когда в продаже находилось 104,1 тысяч квадратных метров. Аналитики компании NF Group в Петербурге связывают это с выходом на рынок новых проектов и снижением покупательской активности. В 2023 году запланирован ввод шести комплексов жилой площадью более 92 тысяч квадратных метров.

«Произошедшая в 2022 году трансформация структуры предложения полностью соотносится с изменением покупательских предпочтений. В течение года мы наблюдали рост интереса покупателей к введенным в эксплуатацию или находящимся на высокой стадии готовности жилым комплексам. Это связано с тем, что строительство таких объектов с большой вероятностью может быть завершено в срок и их качество исполнения будет соответствовать заявленному изначально. Кроме того, все чаще клиенты обращают внимание на квартиры с отделкой, за счет чего растет интерес к вторичному рынку. В краткосрочной перспективе мы ожидаем сохранения наметившегося на первичном рынке тренда на снижение цены квадратного метра», — рассказала директор департамента элитной жилой недвижимости NF Group Татьяна Любимова.