Что будет с ценами на квартиры в Петербурге в 2023 году? Как на них скажется продление льготной ипотеки?

«Если кто не успел купить в декабре, то еще будет шанс»

Как отмечает Елена Лапшина, эксперт «Циан.Аналитика», сейчас есть предпосылки к тому, чтобы цены на петербургскую недвижимость продолжали снижаться — падение спроса после объявления частичной мобилизации все еще заметно. «В 2023 год рынок недвижимости вступает с избыточным объемом предложения (на первичке выбор на 16% больше, чем в конце 2021 года, на вторичке — на 43%). Высокая конкуренция, вероятно, будет и дальше толкать средние цены вниз», — полагает она.

С тем, что цены могут продолжать снижаться, согласна и Алина Базаева, старший аналитик департамента исследований Nikoliers. Однако она отмечает, что происходить это, вероятно, будет не за счет изменения официально объявленной стоимости квартир, а за счет системы дисконтов. «Прямого снижения цен нет, но скидки и "индивидуальные условия" появляются все чаще. Именно так цены в отдельно взятых проектах иногда делают шаг назад», — добавляет она.

Дмитрий Рубин, президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, считает, что первый квартал 2023 года станет лучшим временем для покупки квартиры на вторичном рынке, который сейчас снижается сильнее первичного. «По итогам 2022 года мы увидели тенденцию к снижению цен на вторичку, в начале года эта тенденция должна продолжиться. Плавное снижение цен на нее ожидается в январе-марте, так что, если кто на фоне снижения цен не успел купить в декабре, то еще будет шанс сделать это выгодно». С другой стороны, отмечает он, в условиях небольшого спроса и снижения цен выбор квартир на вторичном рынке не так велик.