В Петербурге на месте завода «Севкабель» построят дома, детский сад и школу

По данным издания, жилые дома будут располагаться на Кожевенной линии, 39к5. Речь идёт об участке площадью чуть более 10,2 га напротив общественного пространства «Севкабель Порт».

Разрешение выдано на строительство многоквартирных домов со встроенно–пристроенными помещениями, паркингами, детским садом и школой. Как пишет «Деловой Петербург», застройка может начаться в ближайшее время.

В первую очередь войдут два десятиэтажных дома с жилой площадью в 35,5 тыс. кв. м. В нём запроектировано 880 квартир, преимущественно однокомнатные. Разрешение на строительство будет действовать до февраля 2027 года.

Ранее сообщалось, что по проекту застройки предусмотрено строительство жилого комплекса: пять десятиэтажных домов и один пятиэтажный.