Смольный согласовал строительство ЖК на заводе «Севкабель»

В комитете по охране памятников (КГИОП) согласовали строительство жилых зданий на месте одного из корпусов завода «Севкабель». Там могут появиться ЖК с десятиэтажными домами. Общественное пространство «Севкабель Порт» при этом не будет затронуто стройкой.
На сайте КГИОП сказано, что жилые дома будут располагаться на Кожевенной линии, 39к5. Сейчас по этому адресу находится производственный корпус общей площадью почти 28 тысяч квадратных метров на участке площадью в 102 тысячи квадратных метров.
По проекту застройки предусмотрено строительство жилого комплекса: пять десятиэтажных домов и один пятиэтажный. Максимальная высота построек — 31,85 метра от уровня земли.
В КГИОП отметили, что возведение ЖК на данном участке соответствует режиму единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 (ОЗРЗ-2).
Согласование выдали по заявке АО «СКВ СПБ», которой руководит Юрий Константинов. Он же выступает гендиректором входящих в «Группу ЛСР» ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» и ООО «Специализированный застройщик ЛСР.ЛО».
Куратор проекта «Севкабель Порт» Алексей Онацко рассказал «Собака.ru», что общественное пространство не будет затронуто стройкой.
«С «Севкабель Портом» все в порядке. Мы продолжаем расти и развиваться для горожан и туристов, последовательно превращая прибрежные исторические фабрики в культурно-деловой район полный всего, что нужно для жизни, творчества и работы. Уверен, что жители будущих новых кварталов по достоинству оценят эту инфраструктуру и настроение нашего района. Подумаю о том, чтобы купить здесь квартиру», — поделился Алексей Онацко.
Напомним, на градостроительном совете Петербурга представили проект жилого массива, который хотят построить на намыве в северо-западной части Васильевского острова. Проект рассчитан на размещение 30 тысяч человек.
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