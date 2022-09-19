По данным управления Росреестра по Петербургу, в августе горожане заключили 10 733 ипотечных договора — это на 25% больше, чем в мае этого года. Число договоров участия в долевом строительстве выросло за тот же период на 47%, достигнув 4 281 заключенного договора. Кроме того, почти аналогичную динамику показала статистика по получению прав собственности в отношении объектов жилищного фонда на основании договоров купли-продажи — в августе зарегистрировано на 48% больше договоров (5 941), чем в мае.

«После некоторого спада, случившегося в мае, продолжается рост регистрационных действий в отношении важных показателей для рынка недвижимости: ипотеки и договоров участия в долевом строительстве. Увеличивается и количество электронных документов: в августе их доля составила почти 84%. Это заявления на учетно-регистрационные действия и запросы сведений из ЕГРН», — отмечает руководитель управления Росреестра по Петербургу Владимир Корелин.

Напомним, ранее стало известно, что как минимум 40% российских семей не могут взять никакую из существующих ипотек. Для них, считают в Министерстве труда и социальной защиты, ипотечная нагрузка «избыточно велика», а доходы для оформления такого кредита недостаточны.