Минимум 40% российских семей не могут взять никакую ипотеку — даже по «самым оптимистичным оценкам»

Ольга Баталина

Первый заместитель министра труда и социальной защиты — о недоступности ипотеки для российских семей, выдержка по ТАСС:

Еще один блок [по поддержке семей], в котором точно у нас есть резерв — это улучшение жилищных условий. У нас, к сожалению, в этом блоке в последние годы наметился очевидный перекос в пользу ипотеки. Безусловно, ипотечное кредитование — быстрый способ улучшения жилищных условий и очень комфортный и понятный для ряда семей, особенно при условии, что у нас действует и льготная семейная ипотека, и сельская ипотека, и дальневосточная ипотека.

Но даже по самым оптимистичным оценкам минимум 40% семей не имеют возможности никакую ипотеку оформить в силу недостаточности доходов и в силу того, что ипотечная нагрузка для таких семей избыточно велика.