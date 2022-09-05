Минимум 40% российских семей не могут взять никакую ипотеку — даже по «самым оптимистичным оценкам»

Как минимум 40% российских семей не могут взять никакую из существующих ипотек. Для них, считают в Министерстве труда и социальной защиты, ипотечная нагрузка «избыточно велика», а доходы для оформления такого кредита недостаточны.
Первый заместитель министра труда и социальной защиты — о недоступности ипотеки для российских семей, выдержка по ТАСС:
Еще один блок [по поддержке семей], в котором точно у нас есть резерв — это улучшение жилищных условий. У нас, к сожалению, в этом блоке в последние годы наметился очевидный перекос в пользу ипотеки. Безусловно, ипотечное кредитование — быстрый способ улучшения жилищных условий и очень комфортный и понятный для ряда семей, особенно при условии, что у нас действует и льготная семейная ипотека, и сельская ипотека, и дальневосточная ипотека.
Но даже по самым оптимистичным оценкам минимум 40% семей не имеют возможности никакую ипотеку оформить в силу недостаточности доходов и в силу того, что ипотечная нагрузка для таких семей избыточно велика.
По мнению Баталиной, ипотека в ряде случаев может быть сдерживающим фактором рождаемости — в частности, долгосрочные финансовые обязательства могут войти в противоречие с решением о рождении ребенка. Поэтому, считает первый замминистра Минтруда, на сегодняшний день в России «остро необходимы» иные формы поддержки граждан, направленные на улучшение жилищных условий.
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