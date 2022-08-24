О том, что в России могут начать типовое строительство многоэтажек на металлокаркасе, пишут «Ведомости» со ссылкой на протокол совещания по вопросам расширения области применения стали в строительстве, которое состоялось 9 августа. Подлинность документа подтвердили два источника, знакомых с содержанием.

В Минстрое указывают на то, что застройщики уже имеют опыт возведения многоэтажек и социальных объектов с использованием металлоконструкций. Реализованные проекты предполагается рассмотреть в качестве примера — в частности, 6-этажный трехсекционный дом, построенный компанией «Андромета» в Калужской области на основе каркаса из легких стальных тонкостенных конструкций, а также 17-этажный дом на стальном каркасе, разработанный «Северсталью». Основу здания составляет металлокаркас из колонн, сварных балок и связей.

Для того, чтобы запустить более массовое строительство таких зданий, необходимо проработать изменения в законодательство и нормативно-технические документы, а также иметь дополнительные стимулы и преференции. Пилотные проекты многоэтажек на металлокаркасе в России могут быть реализованы в 2023 году.

Напомним, в апреле Общественный совет при Минстрое совместно с Российским союзом строителей предложил вновь строить типовые малоэтажные жилые дома — в том числе из дерева. Пилотные проекты по комплексной малоэтажной застройке могут запустить в 14 регионах России — в том числе Московской и Ленинградской областях, Алтайском и Краснодарском краях, Крыму и других субъектах страны.