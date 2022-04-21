В России предложили вновь строить типовые малоэтажные жилые дома. В том числе из дерева

Пилотные проекты по комплексной малоэтажной застройке могут запустить в 14 регионах России — в том числе Московской и Ленинградской областях, Алтайском и Краснодарском краях, Крыму и других субъектах страны. Предполагается, что девелоперы будут возводить дома с использованием типовых конструктивных элементов.

В рамках предложения разработаны различные типовые решения: новые экономные дома могут строить из дерева, железобетона, металла, ДСП и других материалов. Также подготовлены проекты домов, поселений, обеспечения социальными объектами, инфраструктурой.

По словам члена рабочей группы Российского союза строителей Олега Бетина, желающие воспользоваться разработками девелоперы уже есть. Но есть также и очевидная проблема: на местах зачастую слишком сложно преодолеть административные и бюрократические барьеры.

«Регионам требуется помощь в налаживании этого процесса, дорожная карта и сопровождение при реализации проектов. Поэтому нужны соответствующие региональные операторы, регулирующие работу. Также следует, чтобы Минстрой курировал стройку на федеральном уровне», — заявил он.

По оценкам экспертов, подобная типовая застройка позволит сэкономить как на этапе проектирования домов, так и на стадии благоустройства территории и логистических затратах. В усредненных показателях стоимость строительства таких домов может быть меньше на 20-50% по сравнению с нетиповой застройкой. Кроме того, считает Бетин, при использовании типовых конструкций девелоперы смогут снизить себестоимость стройки: это элементы заводской готовности, которые на месте нужно просто собрать.