У Пулковского водохранилища планируют построить жилой квартал

Жилые дома разместятся на территории в 25 гектаров, квартал рассчитан на 7 тысяч человек. Планируется, что высота домов не будет превышать четырех этажей, а при ЖК предусмотрена школа на 925 мест, а также несколько детских садов.

Проект подготовлен ООО «Архитектурная мастерская "Б2"» Феликса Буянова, заказчиком работ выступила компания ООО «ЛСР. Недвижимость — СЗ». В проекте также предусмотрено обустройство пешеходного бульвара, на берегу водохранилища должна появиться рекреационная зона.

Застройку территории планируют начать в 2023 году, а полностью реализовать проект — к 2028 году. Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на ЛСР, проект получил положительные отзывы членов совета в части планировочных решений перспективной застройки, транспортного и социального обеспечения, представленных архитектурных решений, благоустройства территорий и прибрежной зоны реки Пулковка.

Ранее на Градостроительном совете рассматривали проект гостиницы у Финляндского вокзала в Петербурге.