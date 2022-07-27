У Финляндского вокзала в Петербурге планируют построить восьмиэтажную гостиницу

Отель хотят разместить между БЦ «Финляндский» по улице Комсомола и жилым домом в Финском переулке. Раньше на участке по адресу площадь Ленина, 21 располагалась баня и часть доходного дома, который снесли еще в советское время, пишет «Деловой Петербург».

Заказчиком проекта выступила компания ООО «Лидер». Архитектурно-градостроительный облик подготовило архитектурное бюро «Настас и партнеры». Гостиницу планируют сделать на 111 номеров с общей площадью номерного фонда в 2,4 тысячи квадратных метров, общая площадь объекта составит 5,3 тысячи квадратных метров. Проектом предусмотрено 5-8-этажное здание с подземным паркингом.

Напомним, в 2017 году совет по инвестициям при губернаторе Петербурга одобрил проект трехзвездочной гостиницы на том же самом участке, однако компания «Лидер» его так и не реализовал.