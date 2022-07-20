18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Апартаменты не собираются приравнивать к жилью. Такое заявление сделали в Госдуме

Поделиться:

В России апартаменты не собираются приравнивать к жилью. Однако в правительстве обсуждают идею уменьшения налогов на этот вид недвижимости. Об этом заявил глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», пишет РИА Новости.

Shutterstock.com

«Никогда из власти никто не обещал перевода апартаментов в жилую недвижимость. Апартаменты не будут приравнены к жилью и не попадут под действие ЖК», — заявил Пахомов.

По его словам, апартаменты хотят вынести вывести в отдельную категорию для уменьшения налогов, а право определять ставки планируют передать в регионы. Пахомов не стал уточнять, от кого исходит это предложение.

Напомним, в России создадут реестр долгостроев, объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он считает, что это позволит улучшить координацию и скорее завершать строительства и быстрее вводить такие объекты в эксплуатацию.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: