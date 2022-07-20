Апартаменты не собираются приравнивать к жилью. Такое заявление сделали в Госдуме

«Никогда из власти никто не обещал перевода апартаментов в жилую недвижимость. Апартаменты не будут приравнены к жилью и не попадут под действие ЖК», — заявил Пахомов.

По его словам, апартаменты хотят вынести вывести в отдельную категорию для уменьшения налогов, а право определять ставки планируют передать в регионы. Пахомов не стал уточнять, от кого исходит это предложение.

Напомним, в России создадут реестр долгостроев, объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он считает, что это позволит улучшить координацию и скорее завершать строительства и быстрее вводить такие объекты в эксплуатацию.