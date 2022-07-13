В Минфине назвали способ, как снизить ставки по ипотеке

«Если мы полностью уберем бумагу, то мы сможем конечную ставку для населения снизить где-то на 1 процентный пункт. Это движение уже сейчас частично произошло», — уверен чиновник.

Моисеев подчеркнул, что речь идет именно о рыночных жилищных кредитах, а не о льготных. По его словам, в России многие банки уже перешли на электронную закладную при выдаче ипотеки. Отсутствие бумажного документооборота снижает ее конечную стоимость, отметил Моисеев.

Тему бумаги сегодня также поднимал сегодня еще один чиновник. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров считает, что произведенная в России небеленая офисная бумага полезна для глаз человека, в отличие от беленой.