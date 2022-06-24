Размеры льготных кредитов на благоустройство домов в российских селах увеличили

Размер кредита будет зависеть от региона, в котором живет заемщик. Больше всего средств смогут получить жители Ленинградской области и субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа — для них размер займа увеличен с 300 до 700 тысяч рублей.

Сельчане в других регионах страны, за исключением Москвы, Петербурга и Московской области, которые не участвуют в льготной программе, смогут взять кредит до 500 тысяч рублей. Ранее сумма была установлена на отметке в 250 тысяч.

Программа льготных кредитов на благоустройство сельских домов действует с 2020 года. Ставка по таким кредитам не может превышать 5%. Разницу между льготной и рыночной ставкой банкам компенсирует государство. Заемные средства разрешается тратить в том числе на проведение в дом электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения, канализации, отопления, а также на ремонт инженерных систем и кровли.

Напомним, теперь россияне смогут оформлять льготную ипотеку на самостоятельное строительство частных домов. В 2022 году в рамках пилотной программы планируется выдать около 8 тысяч кредитов. Как считают в правительстве, запуск новой льготной ипотечной программы «позволит большему количеству россиян улучшить свои жилищные условия».