Размеры льготных кредитов на благоустройство домов в российских селах увеличили

Правительство России увеличило размеры льготных кредитов, которые россияне могут взять на благоустройство сельских домов. Больше всего средств по данной кредитной программе могут получить жители Ленинградской области.
Размер кредита будет зависеть от региона, в котором живет заемщик. Больше всего средств смогут получить жители Ленинградской области и субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа — для них размер займа увеличен с 300 до 700 тысяч рублей.
Сельчане в других регионах страны, за исключением Москвы, Петербурга и Московской области, которые не участвуют в льготной программе, смогут взять кредит до 500 тысяч рублей. Ранее сумма была установлена на отметке в 250 тысяч.
Программа льготных кредитов на благоустройство сельских домов действует с 2020 года. Ставка по таким кредитам не может превышать 5%. Разницу между льготной и рыночной ставкой банкам компенсирует государство. Заемные средства разрешается тратить в том числе на проведение в дом электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения, канализации, отопления, а также на ремонт инженерных систем и кровли.
Напомним, теперь россияне смогут оформлять льготную ипотеку на самостоятельное строительство частных домов. В 2022 году в рамках пилотной программы планируется выдать около 8 тысяч кредитов. Как считают в правительстве, запуск новой льготной ипотечной программы «позволит большему количеству россиян улучшить свои жилищные условия».
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