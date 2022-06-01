Льготная ипотечная программа на строительство частных жилых домов своими силами, без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками, запущена в пилотном режиме. Ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых. Максимальный размер займа по субсидируемой ставке в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 миллионов рублей. Для остальных регионов — 6 миллионов.

В 2022 году в рамках пилотной программы планируется выдать около 8 тысяч кредитов на строительство частных домов своими силами. Как считают в правительстве, запуск новой льготной ипотечной программы «позволит большему количеству россиян улучшить свои жилищные условия».

Напомним, ранее власти Петербурга планировали разрешить горожанам тратить средства маткапитала на реконструкцию садовых и дачных домов. Программа регионального материнского капитала действует в Петербурге с 2012 года. В марте 2020-го губернатор Александр Беглов продлил его до конца 2026 года. Она предусматривает выплату из городского бюджета тем семьям, где родился третий или последующий ребенок.