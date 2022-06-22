Финская S-Group нашла покупателей на отели Sokos в Петербурге. Их выкупит IT-компания

Актив достанется совладельцам компании Awara IT Group Александру Ермакову и Юрию Шумакову. Их фирма занимается внедрением бизнес-приложения Microsoft и 1С, помогает компаниям переходить в облако Microsoft Azure и оказывает консалтинговые услуги.

«SOK совместно с внешними экспертами провела комплексную проверку покупателей и убедилась, что сделка соответствует санкционным нормам ЕС. После заключения сделки покупатель не имеет права использовать товарные знаки S-Group в своей деятельности. Цена покупки или другие условия не разглашаются», — отмечают в финском концерне.

Всего в Петербурге находится три отеля под управлением Sokos Hotels. Также в S-Group сообщили, что собираются продать один некоммерческий отель в городе.

Напомним, в апреле финская S-Group объявила о продаже операционного бизнеса и недвижимости в России. Компания владеет сетью гостиниц Sokos Hotels, которые, в том числе, расположены в Петербурге.

В начале марта 2022 года S-Group сообщила, что прекращает свою работу на территории России. Компания вела бизнес в РФ с 2008 года. Кроме гостиничного бизнеса, ей также принадлежала продовольственная сеть Prisma из 16 магазинов в Петербурге.