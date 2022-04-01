СМИ: финская S-Group ищет покупателей на отели Sokos в Петербурге

В управлении Sokos Hotels находится три отеля в Петербурге с номерным фондом свыше 900 единиц. Четырехзвездочный Solo Hotel Vasilievsky на 8-й линии Васильевского острова — в собственности гостиничного оператора, а два других объекта — в аренде. Общая стоимость активов компании оценивается в 2,5 млрд рублей.

В S-Group отмечают, что рассматривают разные варианты ухода из России. Пока окончательного решения не приняли, гостиницы хотят закрыть уже в апреле.

Эксперты считают, что активы компании могут быть интересны российским Azimut Hotels и Cosmos Hotel Group, а также крупным операторам апартаментов, таких как Plaza Lotus Group. Однако говорить о приобретении отелей пока рано. Никто из перечисленных игроков рынка пока не проявили реальный интерес к приобретению Sokos Hotels.

Напомним, в начале марта 2022 года S-Group сообщила, что прекращает свою работу на территории России. Компания вела бизнес в РФ с 2008 года. Кроме гостиничного бизнеса, ей также принадлежала продовольственная сеть Prisma из 16 магазинов в Петербурге.