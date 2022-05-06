С января 2022 года вырос спрос на земельные участки в Ленобласти на 18%

Как отмечают аналитики сервиса «Авито Недвижимость», помимо сезонного спроса на загородные участки на увеличение также влияет их доступность. Цены на землю остались на уровне конца прошлого года. Помимо этого, многие покупатели планируют сэкономить на этом при постройке дома.

«Сейчас, когда экономическая ситуация на рынке остаётся неоднозначной, многие не хотят или не могут переплачивать за готовые дома, поэтому решают строить жильё собственными силами. Это позволяет самостоятельно планировать бюджет, архитектуру, сроки возведения, используемые материалы», — отмечает Сергей Хахулин, руководитель направлений вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

На данный момент средняя стоимость земельных участков по стране сохранилась на уровне прошлого квартала, однако за год выросла на 11% — до 41 667 рублей за сотку. В Ленобласти средняя стоимость «квадрата» земельного участка за год увеличилась на 23%, а за квартал — на 12%, до 73 077 руб.

Напомним, продажи земельных участков в коттеджных поселках под Петербургом в марте 2022 года выросли на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Эксперты сравнивают текущее положение на рынке загородной недвижимости с периодом первого локдауна весной 2020 года.