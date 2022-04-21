Продажи загородной недвижимости в Петербурге выросли до уровня первого локдауна

По данным КЦ «Петербургская недвижимость», которые приводит «Деловой Петербург», в первом квартале 2022 года на первичном загородном рынке реализовано 2,9 тысячи объектов — прирост показателя составил 13%. И это несмотря на то, что данный период времени традиционно считается слабым для проведения сделок. «В этом году активность была подстегнута геополитической и внутриэкономической ситуацией. Это и привело к значительному всплеску числа сделок в марте. В результате активность вновь достигает пиковых объемов за квартал», — говорит руководитель КЦ Ольга Трошева.

Схожие данные приводит «Максимум лайф девелопмент». По данным компании, в марте продажи земельных участков в коттеджных поселках под Петербургом выросли на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, кроме того, большинство сделок были закрыты с полной оплатой без привлечения кредитных средств.

На фоне роста спроса и, как следствие, сокращающегося предложения выросли цены. К концу марта средняя стоимость загородного дома с учетом земли достигла 116,2 тысячи рублей за квадратный метр — то есть на 17% за первый квартал. Общая средняя стоимость домовладения зафиксирована на уровне 28,2 миллиона рублей — рост составит 15%. Подорожали также таунхаусы, цена квадратного метра в котором увеличилась на 11% и составила 111,6 тысячи рублей. Средняя стоимость лота зафиксирована на уровне 17,2 миллиона рублей (+4%). Дороже стали и просто земельные участки — стоимость «сотки» составила 249,1 тысячи рублей (+11), среднего участка в целом — 3,6 миллиона (+20).

«Загородная недвижимость в целом стала тем сегментом, который наиболее быстро восстановился после локального минимума в середине марта», — отметил руководитель направлений вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин. «Но что на самом деле будет в конце года, не знает никто. Понятно только одно — пережидать смутные времена в своем доме, на своем участке лучше, чем в съемном», — резюмирует генеральный директор «Максимум лайф девелопмент» Игорь Карцев.