Петербуржцы купили рекордное число загородных участков, коттеджей и таунхаусов в 2021 году

По данным консалтингового центра «Петербургская недвижимость», предыдущий год оказался невероятно успешным для продавцов, а спрос был выше результатов рекордного 2020 года на 14%. Всего в 2021-ом было продано 11,6 тысячи участков, коттеджей и таунхаусов — это абсолютный максимум продаж за все годы наблюдений.

Уровень спроса на загородную недвижимость под Петербургом в 2021 году сопоставим с уровнем вывода на рынок новых объектов — 12,1 тысяч лотов, что является максимумом за последние 8 лет. По мнению экспертов, это говорит о высокой заинтересованности девелоперов.

На спрос отреагировали и цены. На 19% выросла средняя стоимость коттеджа или участка с подрядом — до 24,6 миллиона рублей, на 25% таунхауса — до 16,6 миллиона рублей, на 17% участка без подряда — до 3 миллионов рублей. Как прогнозируют эксперты, в 2022 году спрос на загородную недвижимость сохранится на высоком уровне.

Напомним, рынок загородных домов в Петербурге поставил рекорд по сделкам еще в ноябре 2021-го. На рост рынка загородной недвижимости повлияла пандемия — в течение полутора лет уровень сделок ежеквартально составляет не менее 3 тысяч лотов, что является максимумом за всю историю наблюдений.