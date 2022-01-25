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Недвижимость

В России стоимость ипотеки в декабре побила шестилетний рекорд

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В России в декабре зафиксировали стремительный рост стоимости ипотеки. Она поднялась на 4,4 процентного пункта, до 13,2%. Такой цены не было с 2015 года, пишет РИА Новости.

Цена поднялась из-за одно единственного фактора — повышение регулятором ключевой ставки, рассказали в бюро кредитных историй «Эквифакс». Эксперты объясняют, что многие кредиторы уже повысили ставки по основным программам кредитования до двузначных значений.

Вместе с этим россияне стали меньше брать у банков денег на ипотеку: за месяц средник размер кредита сократился на 13,5%, или 530 тыс. рублей, — до 3,4 млн рублей. И средний срок ипотеки также уменьшился на два года — до 17 лет и 5 месяцев. Сообщается, что это связано с корректировкой банками финансовых моделей и кредитных политик.

Ипотечные ставки продолжат расти. Это практически полностью будет зависеть от действий регулятора и возможных изменений в государственной программе поддержки ипотечного кредитования.

Напомним, ставки по ипотеке на новостройки в России в 2022 году вырастут до 10% и выше. Такой прогноз дает глава института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» Виталий Мутко, считая, что этому приведет в седьмой раз за год увеличенная Центробанком ключевая ставка.

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