Ипотека длиною в треть жизни: эксперты прогнозируют увеличение сроков кредитов на жилье в России в 2022 году

По подсчетам аналитиков общества «Национальные кредитные рейтинги», о которых пишет РБК, с начала 2021 года длительность оформляемых ипотечных кредитов уже выросла более чем на два года, а в сентябре в России не осталось регионов, где средний срок вновь взятой ипотеки составляет меньше 18 лет. Еще год назад таких было 38. В 2022 году средний срок ипотеки продолжит увеличиваться и достигнет 23 лет, соответствует примерно трети средней продолжительности жизни в стране — по итогам 2020-го она составила 71,5 года.

Увеличение сроков ипотечных кредитов происходило на фоне роста среднего размера самой ипотеки. Если в начале 2021-го средняя сумма кредита на покупку жилья составляла 2,65 миллиона рублей, то на 1 ноября она превысила 3 миллиона, увеличившись на 16,6%. Всего с начала 2019 года средний чек подскочил на 41,7%, а срок увеличился всего на 20%.

«Часто заемщики удлиняют срок [кредита], чтобы снизить ежемесячный платеж и застраховаться на случай снижения дохода. Как правило, такие заемщики стараются досрочно гасить кредит, когда остаются свободные деньги, в результате итоговая переплата снижается», — отмечает аналитик Дмитрий Рышков. По его словам, в 2022 году тенденция на увеличение продолжится и будет обусловлена растущей стоимостью жилья.

Ставки по ипотечному кредитованию начнут понижаться не раньше 2023 года. Кроме того, по мнению старшего кредитного эксперта Moody’s Ольги Ульяновой, в 2022 году стоит ожидать снижения объемов выдачи ипотеки — до 4,5 триллионов рублей.

Напомним, к 1 декабря объем выданных в России ипотек обновил исторический рекорд. По данным банка ВТБ, за полных 11 месяцев он превысил 5 триллионов рублей, а по итогам 2021 года может составить 5,5 триллионов.