В Петербурге подорожала аренда жилья на 9%. Рассказываем, во сколько в среднем обойдется однушка

Отмечается, что в Москве рост был не таким заметным, как в Петербурге, и составил всего 6%. В среднем однушка в столице обойдется в 43 тыс. рублей. В наиболее востребованных локациях в крупных городах России ставки аренды с июля выросли на 25–30%.

Эксперты подчеркнули, что обычно в ноябре активность арендаторов снижается. Уже замечают уменьшения числа просмотров объявлений по сравнению с сентябрем. Но при этом с показателями 2020 года арендаторы больше интересуются жильем на 20%.

Напомним, Петербург вошел в тройку городов России с самыми высокими ценами на квартиры. По итогам октября за квадратный метр здесь просят 172,5 тысячи рублей.