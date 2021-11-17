В Петербурге подорожала аренда жилья на 9%. Рассказываем, во сколько в среднем обойдется однушка

В Петербурге в октябре в среднем ставки на аренду однокомнатной квартиры выросла на 9%, до 30,1 тыс. рублей. В городах-миллионниках цена поднялась на 6% к показателям сентября пишет ТАСС со ссылкой на данные «Циан.Аналитика».
Отмечается, что в Москве рост был не таким заметным, как в Петербурге, и составил всего 6%. В среднем однушка в столице обойдется в 43 тыс. рублей. В наиболее востребованных локациях в крупных городах России ставки аренды с июля выросли на 25–30%.
Эксперты подчеркнули, что обычно в ноябре активность арендаторов снижается. Уже замечают уменьшения числа просмотров объявлений по сравнению с сентябрем. Но при этом с показателями 2020 года арендаторы больше интересуются жильем на 20%.
Напомним, Петербург вошел в тройку городов России с самыми высокими ценами на квартиры. По итогам октября за квадратный метр здесь просят 172,5 тысячи рублей.
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