Исследование: торговля и общепит на Невском проспекте восстанавливаются после пандемии

Количество пустующих помещений в стрит-ретейле на Невском проспекте уменьшилось за год на 45%. На главной улице Петербурга доля свободных помещений достигла 8,4% впервые с начала пандемии, пишет РБК Петербург со ссылкой на исследование компании JLL. Это хороший показатель для восстановления бизнеса, считают эксперты.
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Впервые с начала пандемии доля пустующих помещений на главной улице города опустилась ниже 10%. Во второй половине сентября этот показатель составил 8,4%. Старо-Невский проспект полностью вышел на докризисный уровень — там пустует 7,1% помещений. Что же касается основной части Невского проспекта (от Адмиралтейства до площади Восстания), там свободными остаются 9,3% сдаваемых площадей.
Также выяснилось, что больше половины арендаторов на Невском проспекте занимают различные кафе и рестораны (по итогам трех кварталов этого года количество открытий точек общепита превысило число закрытий) и магазины сладостей. Старо-Невский остается главным fashion-коридором Петербурга, пишет издание со ссылкой на компанию.
Напомним, по данным аналитиков Rusland SP, в 2 квартале 2021 года под жилищное строительство в Петербурге приобрели 67,72 га земли, что в 4 раза превосходит результаты аналогичного периода прошлого года.
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