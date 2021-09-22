Исследование: торговля и общепит на Невском проспекте восстанавливаются после пандемии

Впервые с начала пандемии доля пустующих помещений на главной улице города опустилась ниже 10%. Во второй половине сентября этот показатель составил 8,4%. Старо-Невский проспект полностью вышел на докризисный уровень — там пустует 7,1% помещений. Что же касается основной части Невского проспекта (от Адмиралтейства до площади Восстания), там свободными остаются 9,3% сдаваемых площадей.

Также выяснилось, что больше половины арендаторов на Невском проспекте занимают различные кафе и рестораны (по итогам трех кварталов этого года количество открытий точек общепита превысило число закрытий) и магазины сладостей. Старо-Невский остается главным fashion-коридором Петербурга, пишет издание со ссылкой на компанию.

Напомним, по данным аналитиков Rusland SP, в 2 квартале 2021 года под жилищное строительство в Петербурге приобрели 67,72 га земли, что в 4 раза превосходит результаты аналогичного периода прошлого года.