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Стоимость земельных участков под Петербургом выросла на 30%

С начала 2021 года на рынке недвижимости и земли в Петербурге наблюдается резкий рост цен на загородные участки. Согласно статистике компании «Максимум Life Development» за полгода рост составил 30%.

  • Фото: Shutterstock.com

     

На рост стоимости сейчас влияют такие факторы как местоположение предлагаемых участков, готовность поселков и насыщенность необходимыми коммуникациями (свет, газ, вода).

Вклад в подорожание участков внес возникший в первой половине года заметный рост стоимости материалов для строительства внутренней инфраструктуры поселков, по отдельным позициям достигавший 100%. Отмечается, что до конца года стоимость земельных участков может вырасти еще на 15-20% в поселках с активно развивающейся внутренней инфраструктурой.

Объем продаж участков в коттеджных поселках за шесть месяцев этого года остался на уровне января-июня 2020 года, когда спрос на загородном рынке сильно увеличился из-за ограничений связанных с CОVID-19.

В проектах, стартовавших в 2021 году, цена земельных участков уже включает новые ожидания собственников. Это характерно особенно для тех, кто не может продать свои земли несколько лет или владеет непрофильными активами. В некоторых случаях на волне роста загородного рынка стоимость массивов росла 25-30%, – отмечают эксперты. 

Напомним, что рост цен на стройматериалы стал причиной изменения цен на рынке недвижимости. Теперь квадратный метр жилья будет стоить на 20 тысяч больше.

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