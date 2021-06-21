Подорожать на 20 тысяч рублей может квадратный метр жилья в Петербурге

Средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке Петербурга с начала нынешнего года выросла на 19,1%, со 162 тыс. рублей в январе до 195,3 тыс. рублей в мае, сообщает центр оценки и аналитики «Бюллетень недвижимости».

При этом, до конца года цена на метр может вырасти на 20 тысяч рублей. Главной причиной стало то, что почти все стройматериалы выросли в цене в 1,5 — 3 раза. Так, стоимость арматуры, железа, а также утеплителей выросла в 2 раза, а на фанеры для опалубки — в 3 раза.

Падение интереса застройщиков к работе по госконтрактам также прогнозируют эксперты. Генеральный директор холдинга "РСТИ" Валентина Калинина уточнила, что, согласно ФЗ-44 о госзакупках, стоимость контракта с государством без проведения нового аукциона можно увеличить не более, чем на 10%.

Ранее «Мойка78» сообщала, что Николай Линченко, вице-губернатор города, пока не отреагировал на рост цен.