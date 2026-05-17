Семак обновил рекорд по числу титулов в российском футболе, завоевав 23-й трофей!

Футбольный клуб «Зенит» стал чемпионом РПЛ в 11-й раз, а для главного тренера Сергея Семака этот трофей стал 23-м в карьере — с учетом достижений и как игрока, и как тренера.

За свою игровую карьеру Семак завоевал девять титулов: по три с ЦСКА, «Рубином» и «Зенитом». В качестве тренера на его счету уже 14 трофеев. Таким образом он обошел Олега Романцева по числу завоеванных трофеев на посту главного тренера.

В последнем туре «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и в 11-й раз стал чемпионом России, окончательно укрепив статус самого титулованного клуба в истории РПЛ.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. За это время под его руководством клуб семь раз выиграл чемпионат России, дважды завоевал Кубок России (в сезонах 2019/20 и 2023/24), а также пять раз становился обладателем Суперкубка России: в 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 годах.

«"Зенит" навсегда» — гид по 100-летней истории и современности главного спортивного бренда Петербурга!

