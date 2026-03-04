Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Ксения Шойгу получила знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом»

Награду вручил сегодня в Смольном губернатор Александр Беглов.

Пресс-служба Ксении Шойгу

Ксения Шойгу — руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте «Остров фортов». Как объяснил губернатор, знак отличия Шойгу получила за заслуги в реализации проекта и участие в создании «новой точки роста Петербурга».

​​«Кронштадт переживает масштабную трансформацию. В работе над проектом "Остров фортов" объединили усилия федеральные структуры, правительство города, профильные ведомства, проектировщики, реставраторы, инвесторы», — заявил Беглов.

«Остров фортов» — это парк и туристический комплекс в Кронштадте, посвященный истории российского флота. В него входят благоустроенные набережные, музей Военно-морской славы и отреставрированные старинные морские форты.

В парке есть места для прогулок, отдыха с детьми и занятий спортом. Также в Кронштадте обновили дороги и коммуникации, построили новую школу на 550 мест и запустили регулярные рейсы по воде до центра Петербурга.

Парк «Остров фортов» и связанные с ним объекты становились лауреатами отраслевых премий в сфере туризма, урбанистики и общественных пространств. В том числе, проект стал лауреатом ежегодной премии Собака.ru «Петербург будущего».


В прошлом месяце Собака.ru стало известно, что Ксения Шойгу завершает реставрацию фортов Кронштадта, покидает проект и едет в Сибирь руководить «Долиной Менделеева».

