Как звучат редкие памятники архитектуры России? Послушайте готическую башню в Коми и дом работников финской железной дороги в Ленобласти

Все озвученным памятникам архитектуры можно помочь — например, в настоящий момент продолжается сбор средств на воссоздание аутентичной крыши дома работников финской железной дороги в Ленобласти. Его построили в 1916 году по проекту финских архитекторов Альберта Лейдениуса и Туре Хельстрема для обслуживания железнодорожной ветки Санкт-Петербург — Вааса из дерева на гранитном фундаменте в «упрощенном швейцарском стиле», популярном в ту пору в Финляндии. Позже дом признали аварийным, а в 2016 году решили снести. Сейчас его восстанавливает фонд «Внимание», используя для этого оригинальные чертежи и старые фотографии.

«В сохранении культурного наследия важна не только материальная помощь, но распространение информации. ОК и «Внимание» указали самые разные способы, как можно помочь разрушающейся архитектуре помимо прямых денежных переводов: экскурсии, субботники, покупки мерча, шеринга в соцсетях и другое», — рассказали «Собака.ru» в команде социальной сети.

Проект «Архитектурный перископ» был запущен в 2019 году социальной сетью «Одноклассники» совместно с благотворительным фондом сохранения исторического наследия в России «Внимание» Ильи Варламова. Он призван привлечь внимание к уникальным объектам в разных городах, которые нуждаются в реконструкции — пользователи смогут больше узнать о российских достопримечательностях и помочь в их сохранении. С 2021 года судьба многих из памятников архитектуры изменилась — где-то ремонтом занялась администрация города, где-то появились частные владельцы. Однако некоторым уникальным постройкам все еще нужны инвестиции и внимание зрителей.