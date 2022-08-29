Как звучат редкие памятники архитектуры России? Послушайте готическую башню в Коми и дом работников финской железной дороги в Ленобласти

Теперь можно не только увидеть, как выглядят редкие памятники архитектуры России, но и «услышать» их — узнать, как звучит готическая водонапорная башня в Коми или аутентичный дом работников финской железной дороги в Ленобласти. «Одноклассники» и фонд сохранения исторического наследия «Внимание» запустили второй сезон проекта в поддержку разрушающихся памятников зодчества.
Авторы проекта создали семь уникальных треков с использованием звуков самих зданий, окружающей их природы, колоритных разговоров местных жителей и элементов саунд-дизайна. Теперь из любой точки мира можно послушать, как звучат аутентичный дом работников финской железной дороги в Ленобласти, готическая водонапорная башня в республике Коми, храм XIX века в Вологодской области и другие культурные объекты.
Все озвученным памятникам архитектуры можно помочь — например, в настоящий момент продолжается сбор средств на воссоздание аутентичной крыши дома работников финской железной дороги в Ленобласти. Его построили в 1916 году по проекту финских архитекторов Альберта Лейдениуса и Туре Хельстрема для обслуживания железнодорожной ветки Санкт-Петербург — Вааса из дерева на гранитном фундаменте в «упрощенном швейцарском стиле», популярном в ту пору в Финляндии. Позже дом признали аварийным, а в 2016 году решили снести. Сейчас его восстанавливает фонд «Внимание», используя для этого оригинальные чертежи и старые фотографии.
«В сохранении культурного наследия важна не только материальная помощь, но распространение информации. ОК и «Внимание» указали самые разные способы, как можно помочь разрушающейся архитектуре помимо прямых денежных переводов: экскурсии, субботники, покупки мерча, шеринга в соцсетях и другое», — рассказали «Собака.ru» в команде социальной сети.
Проект «Архитектурный перископ» был запущен в 2019 году социальной сетью «Одноклассники» совместно с благотворительным фондом сохранения исторического наследия в России «Внимание» Ильи Варламова. Он призван привлечь внимание к уникальным объектам в разных городах, которые нуждаются в реконструкции — пользователи смогут больше узнать о российских достопримечательностях и помочь в их сохранении. С 2021 года судьба многих из памятников архитектуры изменилась — где-то ремонтом занялась администрация города, где-то появились частные владельцы. Однако некоторым уникальным постройкам все еще нужны инвестиции и внимание зрителей.
Директор по стратегическим коммуникациям «Одноклассников» — о проекте «Архитектурный перископ»:
В прошлом году вместе с фондом «Внимание» мы запустили пилотный проект об архитектурном наследии регионов России. Для нас это возможность показать пользователям ОК со всей страны, что в их городе, даже самом небольшом, может быть много уникальных мест, и вместе мы можем помочь сохранить их. За этот год мы увидели, что тема волнует очень многих людей, а ее освещение помогает повлиять на судьбу разрушающихся памятников. Поэтому мы решили сделать проект ежегодным: каждый год мы планируем добавлять на карту новые объекты и с помощью новых форматов привлекать всё больше внимания к их исторической ценности.
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