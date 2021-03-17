В Сети появилась карта исчезающего архитектурного наследия регионов России «Архитектурный перископ». Просветительский проект призван привлечь внимание к уникальным объектам в разных городах, которые нуждаются в реконструкции. В их числе и Дом Говинга в Выборге.
Проект «Архитектурный перископ» запущен социальной сетью «Одноклассники» совместно с благотворительным фондом сохранения исторического наследия в России «Внимание» Ильи Варламова. Он призван привлечь внимание к уникальным объектам в разных городах, которые нуждаются в реконструкции — пользователи смогут больше узнать о российских достопримечательностях и помочь в их сохранении.
Интерактивную карту можно посмотреть на сайте — здесь собраны видео-таймлапсы и фотографии построек, а также комментарии экспертов. Для видеосъемки были использованы специальные дроны, чтобы пользователи смогли детальнее рассмотреть строения, оценить их масштаб и красоту, не выходя из дома.
«"Архитектурный перископ" рассказывает истории создания и развития не самых популярных, но не менее ценных памятниках архитектуры. Так, например, можно узнать, что грандиозная ВДНХ проходила не только в Москве, но и в Рязани, конструктивистская водонапорная башня в Екатеринбурге была когда-то крупнейшей в мире, а один из лучших памятников позднесоветского монументального искусства — 50 метровая мозаичная стена — находится в Тольятти», — говорят авторы проекта.
На карту исчезающего архитектурного наследия регионов России нанесен и дом Дом Говинга в Выборге. Он находится в настолько удручающем состоянии, что большинству прохожих кажется, что его уже не спасти. Однако специалисты уверены в обратном. На специальном лендинге, помимо основной информации о здании, можно посмотреть открытки, сделанные современными художниками, на которых Дом Говинга изображен в своем первозданном виде.
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