Проект «Архитектурный перископ» запущен социальной сетью «Одноклассники» совместно с благотворительным фондом сохранения исторического наследия в России «Внимание» Ильи Варламова. Он призван привлечь внимание к уникальным объектам в разных городах, которые нуждаются в реконструкции — пользователи смогут больше узнать о российских достопримечательностях и помочь в их сохранении.

Интерактивную карту можно посмотреть на сайте — здесь собраны видео-таймлапсы и фотографии построек, а также комментарии экспертов. Для видеосъемки были использованы специальные дроны, чтобы пользователи смогли детальнее рассмотреть строения, оценить их масштаб и красоту, не выходя из дома.