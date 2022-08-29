В открытый доступ попала еще одна база персональных данных клиентов СДЭК

По данным Telegram-канала «Утечки информации», который пишет о сливе со ссылкой на «того же самого источника, что ранее уже сливал данные СДЭК, образовательного портала GeekBrains и других». В свободном доступе находятся для дампа без данных, предположительно полученных с серверов платформы для заказов товаров за рубежом «CDEK.Shopping» и маркетплейса CDEK.MARKET.

В первом находится почти 20 тысяч строк, содержащих имена, адреса электронной почты, хешированные пароли, телефоны, даты рождения, а также создания и обновления профилей за период с 19 апреля по 15 августа 2022 года. Во втором 100 тысяч строк — имена и фамилии, логины, адреса электронной почты, телефоны, хешированные пароли, а также даты создания профиля и последнего входа в систему за период с 27 августа 2018 года по 15 марта 2022-го.

В СДЭК утечку уже подтвердили, сообщив, что проводят проверку и работают над предотвращением распространения данных. «Мы изучаем базу данных, выложенных в сеть, и уже выясняем обстоятельства случившегося. Данные в базе похожи на базу клиентов CDEK.Shopping и СДЭК.Маркет. Уже известно, что в базу не попали номера документов, удостоверяющих личность, и данные банковских карт клиентов. Мы делаем все, чтобы предотвратить распространение утечки», — приводит ТАСС заявление пресс-службы компании.

Напомним, в июле стало известно о том, что в открытый доступ могли попасть персональные данные 25 миллионов клиентов СДЭК. Уже тогда, совокупности с прошлой утечкой СДЭК, которая была зафиксирована в конце февраля, общий объем попавшей в открытый доступ информации мог стать «рекордом на российском рынке».