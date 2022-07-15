СМИ: в открытый доступ могли попасть персональные данные 25 млн клиентов СДЭК

Об утечке персональных данным клиентов СДЭК пишет РБК со ссылкой на Telegram-каналы компании Infosecurity, которая входит в ГК Softline, и «Утечки информации», принадлежащий основателю компании DLBI Ашоту Оганесяну. По их информации, все утекшие данные объединены в три файла:

первый содержит более 160 миллионов записей с ФИО, адресом электронной почты получателя, названием компании отправителя, идентификатором отправителя иполучателя, а также кодом пункта самовывоза;

второй включает более 30 миллионов строк с информацией о физических и юридических лицах;

третий содержит более 90 миллионов строк с телефонами, а также идентификаторами отправителя и получателя.

По заявлению PR-директора СДЭК Анны Иоспа, в настоящий момент по факту утечки проводится внутреннее расследование, а также выясняются обстоятельства случившегося.

«Утекший из СДЭК файл с информацией о физических и юридических лицах содержит 30 млн строк данных. Общее население России на данный момент составляет около 150 млн человек, из них 90 млн являются интернет-пользователями. То есть в данной утечке могли оказаться данные до 30% российских интернет-пользователей. […] Проще говоря, «людей» утекло меньше, но деталей об этих людях стало больше. Либо злоумышленники попытались обогатить старую базу публичными данными, а те строки, которые не получилось «расширить», удалили», — отметил Эксперт Центра продуктов Dozor «РТК-Солар» Алексей Кубарев.

В совокупности с прошлой утечкой СДЭК, которая была зафиксирована в конце февраля, общий объем попавшей в открытый доступ информации может стать «рекордом на российском рынке». «Прошлая утечка де-факто затронула порядка 19 миллионов пользователей. После обработки и удаления дублей в файлах новой утечки, выяснилось, что она содержит примерно 25 миллионов телефонных номеров получателей, а также сведения о 30 тысяч контрагентов», — отметил руководитель блока специальных сервисов Infosecurity Сергей Трухачев.