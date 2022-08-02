Спикер США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. Рассказываем, почему за поездкой следил весь мир, и показываем мемы

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси отправилась в поездку по странам Азии. Главной интригой был тот факт, посетит ли она Тайвань или нет. Ведь официально США не признают независимость Тайваня и придерживаются политику «одного Китая».

При этом сама Нэнси Пелоси (по сути третий человек в США) на протяжении всей своей политической карьеры критикует Китай за нарушения прав человека и антидемократические позиции.