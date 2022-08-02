Спикер США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. Рассказываем, почему за поездкой следил весь мир, и показываем мемы

Посещение Тайваня спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси взбудоражило весь мир. Десятки тысяч людей из разных уголков земли следили за перемещением самолета чиновницы так пристально, что обвалили сайт Flightradar24. Рассказываем, в чем причины такого повышенного внимания. А еще делимся небольшой порцией мемов.
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси отправилась в поездку по странам Азии. Главной интригой был тот факт, посетит ли она Тайвань или нет. Ведь официально США не признают независимость Тайваня и придерживаются политику «одного Китая».
При этом сама Нэнси Пелоси (по сути третий человек в США) на протяжении всей своей политической карьеры критикует Китай за нарушения прав человека и антидемократические позиции.
Китай, который считает остров своей территорией, резко отреагировал на планы Пелоси посетить регион — назвал его потенциальным нарушением суверенитета, пригрозил «решительными мерами» и начал масштабные военные учения в Тайваньском проливе.
«Ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США», — подчеркнул официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
За рейсом SPAR19, на котором может находиться чиновница, следили 300 тысяч человек. Из-за этого сайт Flightradar24, с помощью которого можно отслеживать перемещения воздушных судов, на некоторое время перестал работать.
Когда самолет с политиком на борту стал заходить на посадку в сторону Тайбэя, канал CGTN сообщил, что китайские истребители Су-35 начали пересекать Тайваньский пролив. Около 17:45 судно приземлилось и через 10 минут Пелоси покинула самолет и приветствовала делегацию.
И конечно же, эта тема не могла обойтись без порции мемов и щепотки черного юмора.
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