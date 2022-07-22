Роскомнадзор снял блокировку с сайта браузера Tor на территории России

«Роскомнадзор, конечно, неприлично сильно затянул с разблокировкой сайта, потому что решение о блокировке было отменено еще 19 мая, и с тех пор основание для нахождения сайта The Tor Project в реестре запрещенной информации отсутствовало. Мы даже специально отправляли отдельное уведомление об этом, хотя РКН участвовал в процессе. Только через месяц мы получили ответ, что "в скором времени мы разблокируем этот сайт", и вот наконец-то это произошло!», — рассказала Абашина.

Напомним, браузер Tor по решению Саратовского районного суда внесли в единый реестр запрещенной информации в декабре 2017 года. Роскомнадзор заблокировал сайт браузера спустя четыре года, в декабре 2021-го. После этого интернет-провайдеры начали блокировать доступ к браузеру Tor в России. А в мае 2022 года Саратовский областной суд отменил решение суда первой инстанции о блокировке Tor. Дело перешло на новое рассмотрение.