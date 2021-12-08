Интернет-провайдеры начали блокировать браузер Tor в России после требования Роскомнадзора удалить запрещенную информацию

«С 1 декабря некоторые интернет-провайдеры в России начали блокировать доступ к Tor. Сегодня мы узнали, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), государственная бюрократическая структура, угрожает подвергнуть цензуре наш основной веб-сайт. Россия — вторая по величине страна пользователей Tor: более 300 000 пользователей в день или 15% всех пользователей», — сообщалось накануне, 7 декабря, в официальном блоге браузера.

Администрация браузера призвала пользователей «срочно отреагировать на эту цензуру» и запустить мосты Tor. Чем их больше, тем меньше вероятность полной блокировки браузера — как объяснили в администрации, интернет-провайдеры, пытаясь заблокировать доступ к сети Tor, не могут поставить блокировку на все мосты.

Ранее о жалобах российских пользователей на отсутствие доступа к браузеру сообщила общественная организация по защите цифровых прав и свободе информации «Роскомсвобода». Некоторые из них рассказали о блокировке «Ростелекомом» в Москве, позже неполадки обнаружились также у мобильных операторов в Петербурге, Екатеринбурге и Уфе.

2 декабря Роскомнадзор сообщил о «планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации». В ведомства был направлен запрос с просьбой информировать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования об использовании сервисов VPN (Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel) для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций.

Позже Tor Project получил письмо от Роскомнадзора с предупреждением о предстоящей блокировке сайта браузера. «В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем сайта мер по удалению запрещенной информации и (или) ограничению доступа к сайту в сети «Интернет», будет принято решение о включении в единый реестр сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайт в сети «Интернет», содержащий информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, а доступ к нему будет ограничен», — говорилось в тексте письма.

С помощью браузера Tor пользователи могут сохранять анонимность в интернете при посещении сайтов, ведении блогов, отправке мгновенных и почтовых сообщений, а также при работе с другими приложениями. Анонимизация трафика обеспечивается за счет использования распределенной сети серверов — узлов. Технология Tor также обеспечивает защиту от механизмов анализа трафика, которые ставят под угрозу не только приватность в Интернете, но конфиденциальность коммерческих тайн, деловых контактов и тайну связи в целом.