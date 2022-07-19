Грави-осьминоги и кибер-рыбы: петербургский художник показал альтернативный городской общественный транспорт

«Вы наверняка ведь знаете, что в Яндекс Картах можно построить маршрут на чем угодно (от автобуса до самоката). Там учитываются особенности передвижения на разных типах транспорта и на своих двоих. Но это все в скучной вселенной. А в нашей-то, в нормальной, с грави-осьминогами и кибер-рыбами? Оказалось, что тоже все работает!», — написал автор.

В Москве можно прокатиться на осьминобусе без пересадок, в Ростове — на комфортном грави-скате, в по петербургским рекам и каналам вполне можно передвигаться на рыбьем такси.

Напомним, петербургский художник Вадим Соловьев, который известен своими необычными работами в 3D-графике, в этот раз он представил кибер-панк работу, вдохновленную представлением о гравиметрополитене.

А еще он создал видео-арт-акцию против эксплуатации животных. Он разместил на Дворцовой площади гигантского ящера и табличку с надписью: «Фото с ящером — 500 рублей».