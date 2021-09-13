Видео дня: над Петербургом пролетел гравипоезд — новая работа художника Вадима Соловьева

«Существует ли вообще человек, который бывал в метро, но ни разу не прислонился к дверям? Другое дело —петербургский гравиметрополитен. Там, по первости, люди не то что прислоняться к дверям — вставать-то с мест боялись», — представил Вадим Соловьев.

Он отметил, что надпись на стекле «не прислоняться» стала бы ценнее, если бы внизу пролетали дома, машины, люди, — «как будто ты берешь на себя ответственность за то, что хочешь видеть что-то красивое».

До этой работы у рекламщика Вадима Соловьева в его Instagram-аккаунте были и робот-дрон, вылетающий из панельки, чтобы выкинуть мусор, и камеры видео-наблюдения на Ростральной колонне и ящер на Дворцовой площади. Для «Собака.ru» Вадим поведал как иронично рассказывать о серьезных социальных проектах, раскрыл кухню создания роликов и свои любимые арт-референсы, среди которых есть группа AES+F и петербургский художник Loketski.