С какими последствиями столкнутся россияне после запрета на скачивание Windows 10 и 11? Рассказал эксперт

Запрет на скачивание Windows с сайта Microsoft принесет россиянам множество проблем в работе компьютеров. О том, чего следует ожидать, рассказал IT-специалист Герман Клименко изданию «Взгляд».
Эксперт отметил, что с трудностями столкнутся «не только простые граждане». «Несмотря на импортозамещение, у большого числа чиновников рабочие места завязаны на продуктах именно Microsoft. И если не окажется, что это просто сбой в работе сайта, то запрет отразится на подавляющем большинстве компьютеров», – уточнил он.
Также российских пользователей ждут проблемы, связанные с информационной безопасностью. По словам Клименко, если не обновлять компьютер как можно чаще, высока вероятность, что операционная система станет уязвима для многих типов вирусов.
Напомним, ранее американская корпорации Microsoft запретила устанавливать Windows 10 и 11 с официального сайта для пользователей из России. При попытке скачать операционные системы появляется страница с ошибкой «404 — File or Directory not found». Однако с VPN загрузка происходит.
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