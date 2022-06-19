С какими последствиями столкнутся россияне после запрета на скачивание Windows 10 и 11? Рассказал эксперт

Эксперт отметил, что с трудностями столкнутся «не только простые граждане». «Несмотря на импортозамещение, у большого числа чиновников рабочие места завязаны на продуктах именно Microsoft. И если не окажется, что это просто сбой в работе сайта, то запрет отразится на подавляющем большинстве компьютеров», – уточнил он.

Также российских пользователей ждут проблемы, связанные с информационной безопасностью. По словам Клименко, если не обновлять компьютер как можно чаще, высока вероятность, что операционная система станет уязвима для многих типов вирусов.