Microsoft запретила российским пользователям скачивать Windows 10 и 11

Американская корпорации Microsoft запретила устанавливать Windows 10 и 11 с официального сайта для пользователей из России. Об этом пишет ТАСС.
При попытке скачать операционные системы появляется страница с ошибкой «404 — File or Directory not found». При этом с VPN загрузка происходит, отмечает агентство. Компания Microsoft пока что не дала официальных комментариев по этому поводу.
Напомним, ранее три мировые IT-корпорации Apple, Google и Microsoft договорились о внедрении единого стандарта авторизации без паролей на мобильных, десктопных и браузерных платформах. Это может произойти уже в 2023 году.
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