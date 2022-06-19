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Microsoft запретила российским пользователям скачивать Windows 10 и 11

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Американская корпорации Microsoft запретила устанавливать Windows 10 и 11 с официального сайта для пользователей из России. Об этом пишет ТАСС.

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При попытке скачать операционные системы появляется страница с ошибкой «404 — File or Directory not found». При этом с VPN загрузка происходит, отмечает агентство. Компания Microsoft пока что не дала официальных комментариев по этому поводу.

Напомним, ранее три мировые IT-корпорации Apple, Google и Microsoft договорились о внедрении единого стандарта авторизации без паролей на мобильных, десктопных и браузерных платформах. Это может произойти уже в 2023 году.

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