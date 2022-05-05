Apple, Microsoft и Google внедрят единую систему входа без паролей в 2023 году

Аутентификация без паролей будет доступна на всех основных платформах, а частности Android и iOS, Chrome, Edge и Safari, а также Windows и macOS. Отмечается, что основным устройством аутентификации в приложениях, на веб-сайтах и в других цифровых сервисах будет смартфон.

Для входа будут использовать биометрию или PIN-код. За безопасность пароля будет отвечать уникальный криптотокен passkey, который передается между смартфоном и сайтом. Такая система мешает хакерам удаленно взломать данные, поскольку для входа в систему требуется доступ к физическому устройству, в данном случае, к смартфону.

Пользователям также не потребуется запоминать данные для входа, эта система также позволит отказаться от повторного использования одного и того же пароля на разных платформах. Аутентификация без пароля позволит войти в систему Google Chrome, работающую на Microsoft Windows, используя при этом пароль на устройстве Apple. Отмечается, что ключи шифрования в процессе будут отличаться друг от друга.

Кроссплатформенная функциональность стала возможной благодаря стандарту FIDO. Он использует криптосистему с открытым ключом, чтобы провести считывание данных без пароля и многофакторной аутентификации.

В этом случае смартфон выступает как связующее звено: он хранит уникальный passkey, совместимый с FIDO, и передает его сайту для аутентификации только в том случае, когда телефон разблокирован. Уникальный passkeys также можно синхронизировать с новым устройством из облачного хранилища, если телефон был утерян.