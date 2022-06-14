Правительство готовит план «Б» на случай отключения России от европейской интернет-сети. Что это значит?

На днях ряд СМИ опубликовал сообщения о том, что Россия подготовила план «Б» на случай отключения страны от обмена интернет-трафиком с Западом. Что это значит? Чем обернется для обычных пользователей? И насколько вообще реален такой сценарий развития событий?
Правительство подготовило «Б» план на случай отключения России от европейской интернет-сети — на днях сразу несколько СМИ опубликовали материалы с подобными заголовками. Некоторые издания даже писали, что у страны есть резервная схема действий «на случай отключения от интернета».
Поводом для таких громких сообщений стали слова министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. Выступая на площадке «CNews Forum Кейсы 2022», глава Минцифры заявил: «у нас есть план "Б": в случае полного отключения в Европе российских операторов от точек обмена трафиком, перенаправить трафик через Азию». При этом Шадаев отметил, что у «Ростелекома» как главного индустриального оператора такие возможности есть.
«По большому счету линию интернет-связи можно представить в виде эдакого "трубопровода", который идет из разных стран, — объясняет глава агентства TelecomDaily Денис Кусков, — есть определенные места, где его ветки расходятся. Это и есть точки обмена трафиком. Если нам их перекроют в Европе нам же все равно нужно будет иметь доступ к интернет-ресурсам не из России. Сделать это можно обходным путем. Грубо говоря, если "трубу" перекрыли, можно воспользоваться железной дорогой. Так и здесь если нам закроют ближайший вход в Европе, пойдем по запасному, более длинному, — в Азии».
Почувствуют ли это пользователи?
Если России все же придется реализовать упомянутый план «Б», это приведет к некоторому падению скорости интернет-соединения. С этим согласны все опрошенные редакцией эксперты, однако они по-разному оценивают то, насколько это замедление будет заметно. «[Если это произойдет, то медленнее связь] немного станет. Но это будет не сильно ощутимо, учитывая, что сейчас из-за блокировок разных ресурсов интернет уже стал медленнее», — полагает СТО Роскомсвободы и основатель Privacy Accelerator Станислав Шакиров.
«Менее устойчивым соединение не станет, — также считает Денис Кусков, — замедление будет, но оно не так будет заметно человеческому глазу».
А вот директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин полагает, что снижение скорости россияне все же смогут ощутить. «Пользователи, конечно, почувствуют, — думает он, — скорость снизится, особенно при взаимодействии не только с иранскими или китайскими сайтами. Кроме того, нужно помнить, что связь бывает не только оптоволоконная, но и спутниковая. А вот инфраструктура для последней у нас на многих территориях европейская или американская, соответственно для этих пользователей оттуда отключение от европейской сети будет более заметным».
Иван Бегтин
Директор АНО «Информационная культура»:
Более 30 лет основными контрагентами в части телекома для России была Европа. Все основные каналы проложены в Европу, все основные договоры заключены с европейскими партнерами. Можно ли все это перемаршрутизировать в Азию? В принципе да. Можно ли это сделать мгновенно? Сказать сложно.
Изменятся ли цены на связь?
А вот роста цен на связь в случае перенаправления трафика через Азию эксперты, опрошенные редакцией, не ждут. «Вряд ли связь станет дороже, ведь мы говорим не про весь интернет, только про трафик приходящий из-за рубежа. Некоторые люди вообще не смотрят зарубежные сайты, поэтому здесь я уверен, что это не должно привести ни к какому увеличению стоимостных характеристик», — считает Денис Кусков из TelecomDaily.
Не ждет резких скачков стоимости и Иван Бегтин. «Рост цен на связь или его отсутствие сейчас становится исключительно вопросом государственной политики и субсидирования. Правительство может напрямую влиять на тарифы Ростелекома или Транстелекома. Поэтому в случае роста издержек можно установить прямое субсидирование операторов», — аргументирует он.
Будет ли легче ограничивать доступ к определенным сайтам?
Также реализация плана «Б» вряд ли повлияет на доступность тех или иных ресурсов в России, считают эксперты. «Так называемые технические средства противодействия угрозам стоят у российских провайдеров, которые также блокируют доступ к тем или иным сайтам на своем оборудовании. Тот факт "налево", то есть в Европу, трафик идет или "направо" — в Азию — здесь никакой роли не играет. Блокировать ресурсы не станет проще или сложнее», — отмечает Станислав Шакиров из Роскомсвободы и Privacy Accelerator.
«По большому счету ничего не мешает не создавать выход через Азию, а просто закрыть российскую сеть и сказать: "Ну, не хотите, мы вообще больше никого никуда не пустим". Раз этого не происходит, я не думаю, что [перенаправление трафика] будет приводить к закрытию российского сегмента интернета», — подтвердил Денис Кусков.
Насколько возможно отключение РФ от европейской интернет-сети?
В середине марта двух крупных российских операторов — «Мегафон» и «Ростелеком» — отключили от точки обмена трафика британской компании LINX. Однако массовых отключений российских телеком-компаний от западных ресурсов не произошло. Это признал, в том числе, и глава Минцифры Максут Шадаев. «Один или два инцидента было, когда отключили российских операторов. Но в целом мы видим, что эта работа там заморожена и на европейском направлении обмен трафиком у нас есть», — сказал он на все той же площадке «CNews Forum Кейсы 2022».
В конце мая официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс призвал заинтересованные стороны не отключать интернет в России. И все же, некоторые эксперты не исключают ситуации, когда план «Б» с переброской российского трафика через Азию все же понадобится. «Сейчас такая ситуация непростая в геополитическом плане, то почему бы и не поверить [в возможность такого сценария]», — полагает Денис Кусков.
Станислав Шакиров уверен, что отключения России от европейских точек обмена трафиком не случится. Сходной позиции придерживается и Иван Бегтин. «В западной телеком отрасли было достаточно жесткое сопротивление идее отключения России. Есть ряд компаний, которые открытым текстом заявили что доступность интернета для граждан страны, донесение до них информации, гораздо важнее. Этой же позиции придерживаются официальные лица Европы и США. Поэтому похоже, что телеком в смысле санкций трогать не будут. Да и по опыту других стран можно сказать, что ограничение интернета происходит не извне, а изнутри», — заключил он.
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