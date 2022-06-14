Правительство готовит план «Б» на случай отключения России от европейской интернет-сети. Что это значит?

Правительство подготовило «Б» план на случай отключения России от европейской интернет-сети — на днях сразу несколько СМИ опубликовали материалы с подобными заголовками. Некоторые издания даже писали, что у страны есть резервная схема действий «на случай отключения от интернета».

Поводом для таких громких сообщений стали слова министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. Выступая на площадке «CNews Forum Кейсы 2022», глава Минцифры заявил: «у нас есть план "Б": в случае полного отключения в Европе российских операторов от точек обмена трафиком, перенаправить трафик через Азию». При этом Шадаев отметил, что у «Ростелекома» как главного индустриального оператора такие возможности есть.

«По большому счету линию интернет-связи можно представить в виде эдакого "трубопровода", который идет из разных стран, — объясняет глава агентства TelecomDaily Денис Кусков, — есть определенные места, где его ветки расходятся. Это и есть точки обмена трафиком. Если нам их перекроют в Европе нам же все равно нужно будет иметь доступ к интернет-ресурсам не из России. Сделать это можно обходным путем. Грубо говоря, если "трубу" перекрыли, можно воспользоваться железной дорогой. Так и здесь если нам закроют ближайший вход в Европе, пойдем по запасному, более длинному, — в Азии».