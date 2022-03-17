Могут ли Россию отключить от интернета? А закрыть сеть внутри страны? VPN тоже все заблокируют?

Что говорят представители самих операторов?

Как сообщил «Собака.ru» директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленобласти Павел Коротин, никакого влияния на доступ к связи для клиентов компании сложившаяся ситуация не оказала. «В данный момент мы не наблюдаем сложностей с нашими контрагентами. Оснований для беспокойства нет - мы готовы к различным ситуациям и сервис для наших абонентов будет предоставляться на высоком уровне», – сказал он.

В пресс-службе компании «МегаФон» сообщили, что прекращение сотрудничества с London IX также не повлияло на работу сервисов компании. «За последние несколько лет интернет-трафик, проходящий через данного интернет-провайдера, значительно снизился. Поэтому в конце прошлого года мы уже планировали прекратить сотрудничество с этой организацией и приступили к планомерному перераспределению трафика. Текущая блокировка услуги не повлияет на качество предоставляемых сервисов», – отметили в пресс-службе, добавив, что в компании внимательно следят за происходящим.

«При любом развитии ситуации мы продолжим работать, совершенствовать и обслуживать наше ПО самостоятельно. Если говорить об оборудовании самих базовых станций, то за прошлый год мы создали достаточный резерв прочности сети, чтобы обеспечить клиентам высокое качество сервиса. А с текущими партнерами по поставке оборудования, которые взяли паузу, чтобы оценить влияние требований зарубежного законодательства на текущие контракты, мы активно работаем и верим, что решение будет найдено. При этом Tele2 готова к любому развитию событий - всегда остаётся возможность создания новых логистических цепочек и выбора альтернативных поставщиков», – сообщил редакции Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2.