Могут ли Россию отключить от интернета? А закрыть сеть внутри страны? VPN тоже все заблокируют?

За последние несколько дней с Россией перестали работать два магистральных интернет-провайдера, сайты госорганов рапортуют, что постоянно подвергаются кибератакам, а генпрокуратура призвала признать Meta (WhatsApp, Instagram, Facebook) экстремистской организацией. Ходят слухи то об отключении России от интернета в качестве санкций, то о возможности ее ограничения внутри государства. Насколько эти разговоры оправданы, можно ли технически отключить всю страну или построить полностью «суверенный» интернет? Мы спросили об этом директора АНО «Информационная культура» Ивана Бегтина и представителей крупнейших российских операторов связи.
Можно ли отключить Россию от интернета извне?
Иван Бегтин: такой сценарий маловероятен, но не невозможен. С одной стороны российские магистральные провайдеры прямо или косвенно (через учредителей и владельцев) попали под санкции. В этих условиях страны, вводящие ограничения, могут запретить обмен данными с российскими операторами. Либо компании сами могут пойти на такой шаг, как это сделала London IX, отказавшаяся работать с некоторыми российскими партнерами. Однако вряд ли страны запада пойдут на такой шаг, все же полное отключение интернета – это однозначное предисловие к ядерному конфликту.
Кроме того, отключить Россию технически очень сложно, ведь у нас есть выходы в сеть через другие страны: Китай, Иран, Турция, арабские государства. Некоторые из них сами находятся под санкциями, поэтому вряд ли будут отключать Россию. Следовательно, этот сценарий крайне маловероятен. Могут хуже работать сервисы, может упасть скорость, может деградировать инфраструктура из-за запретов на ввоз чипов, но полного отключения от сети, скорее всего не будет.
Могут ли отключить сеть внутри страны?
Иван Бегтин: исключать ничего нельзя, но это возможно только если ко всем провайдерам послать вооруженные отряды. Кроме того, такой шаг невыгоден российской стороне: нам необходимо вести экспорт, проводить финансовые операции все это без интернета невозможно. Поэтому длительного ограничения доступа в сеть вряд ли стоит ожидать.
А возможна ли не полная блокировка, а создание «суверенного» интернета?
Иван Бегтин: в какой-то мере это происходит, но в России это сделать намного сложнее чем в Китае или в Арабских странах, где сеть изначально строилась в таких условиях. Там есть единый провайдер или единый канал выхода в сеть. У нас слишком много разных каналов доступа в сеть, поэтому создать единый файервол, как в КНР – очень дорого. Но можно внедрить какие-то его элементы, блокировать социальные сети или крупные медиаресурсы. Этот процесс будет продолжаться, во всяком случае я не вижу предпосылок к обратному.
Означает ли это, что блокируемые ресурсы станут окончательно недоступны в стране?
Иван Бегтин: технически квалифицированные пользователи всегда будут иметь доступ к интернету, в том числе к ограниченной его части. Остальные будут испытывать проблемы с этим. С другой стороны, чем сильнее будут ограничений, тем больше вероятность, что люди будут искать технически подкованных друзей, чтобы те настраивали им возможности доступа к официально недоступному в стране контенту.
Можно ли полностью запретить в стране VPN?
Иван Бегтин: это практически невозможно. Есть способы обхода блокировок, которые Роскомнадзор точно не сможет ограничить. Есть только один метод эффективного и полного контроля за деятельностью пользователей: обязать производителей переустанавливать государственное приложение на абсолютно всю технику, скажем, «Госуслуги», настроив его так, чтобы оно сообщало в органы о попытке скачать VPN-сервис. Но даже такая схема сложно реализуема, так как предполагает миллионы уголовных и административных дел.
Что говорят представители самих операторов?
Как сообщил «Собака.ru» директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленобласти Павел Коротин, никакого влияния на доступ к связи для клиентов компании сложившаяся ситуация не оказала. «В данный момент мы не наблюдаем сложностей с нашими контрагентами. Оснований для беспокойства нет - мы готовы к различным ситуациям и сервис для наших абонентов будет предоставляться на высоком уровне», – сказал он.
В пресс-службе компании «МегаФон» сообщили, что прекращение сотрудничества с London IX также не повлияло на работу сервисов компании. «За последние несколько лет интернет-трафик, проходящий через данного интернет-провайдера, значительно снизился. Поэтому в конце прошлого года мы уже планировали прекратить сотрудничество с этой организацией и приступили к планомерному перераспределению трафика. Текущая блокировка услуги не повлияет на качество предоставляемых сервисов», – отметили в пресс-службе, добавив, что в компании внимательно следят за происходящим.
«При любом развитии ситуации мы продолжим работать, совершенствовать и обслуживать наше ПО самостоятельно. Если говорить об оборудовании самих базовых станций, то за прошлый год мы создали достаточный резерв прочности сети, чтобы обеспечить клиентам высокое качество сервиса. А с текущими партнерами по поставке оборудования, которые взяли паузу, чтобы оценить влияние требований зарубежного законодательства на текущие контракты, мы активно работаем и верим, что решение будет найдено. При этом Tele2 готова к любому развитию событий - всегда остаётся возможность создания новых логистических цепочек и выбора альтернативных поставщиков», – сообщил редакции Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2.
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