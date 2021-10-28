Как Юрий Лифшиц создал компанию, с которой хочет сделать капитализм справедливее, и за 15 дней привлек на это $1 млн инвестиций

Программист лауреат премии «Собака.ru» ТОП 50 Юрий Лифшиц учился в СПбГУ и Калтехе, работал в Yahoo и стоял у истоков множества проектов в Петербурге, включая Geek Picnic. Совсем недавно он закрыл свой мессенджер Openland и основал компанию по созданию ПО для компаний нового типа. Он убежден, что криптоэкономика позволит сделать мир более справедливым, а корпорации превратить из «абсолютных монархий» в «демократические республики». Мы попросили его рассказать, как он думает осуществить эту революцию.
Фото предоставлено Юрием Лифшицем
Совсем недавно ты объявил о закрытии своего мессенджера OpenLand с офисом в Петербурге и начал делать новую компанию, уже США. Смена локации и закрытие проекта — просто совпадение?
Я последние 14 лет живу между Петербургом и США, больше времени проводя в Америке. За последние четыре года я был в России, наверное, месяцев восемь. Команда Openland была распределенной: ребята работали в Петербурге, Москве, Калуге, Молдавии, Беларуси. Но офис был в Петербурге.
Жить мне больше нравится в Петербурге, но в Америке я более продуктивен, плюс мои бизнес-отношения выстроены в США, особенно с инвесторами. С другой стороны, после пандемии это можно и переосмыслить: ценность пребывания в каком-то городе для бизнеса снизилась. Поэтому из Сан-Франциско, где я сейчас живу, многие уехали, и его привлекательность сильно сократилась. Обнажился уровень неравенства в городе: примерно каждый сотый живет на улице, это колоссальный кризис бездомности. Я серьезно задумываюсь, где жить дальше, но никаких финальных решений пока не принял.
Что касается Openland, это был мессенджер, ориентированный на крупные сообщества, состоящие из тысяч и десятков тысяч человек. Там пользователи могли объединяться не в один чат, в множество разных: по интересам, темам или местам жительства. Для отдельных задач и сценариев мы были удобнее Telegram или Discord и хотели соревноваться с ними. У нас было несколько крупных сообществ и больше 100 тысяч пользователей. Однако экспоненциального роста мы получить не смогли, поэтому решили закрыть проект.
Сейчас ты запускаешь новый проект, не расскажешь о нем?
Он называется Superdao. Мы хотим делать программное обеспечение для компаний нового типа, которые называются DAO. Это юридические лица, созданные на основе криптотехнологий. Проще говоря, состав акционеров, доли в компании, владельцы записываются не в государственном органе отдельной страны, а в децентрализованной базе данных, блокчейне.
Эти юрлица обладают рядом уникальных качеств, которых обычные компании не имеют. В частности их долями с первого дня можно торговать на открытом рынке, у них могут быть тысячи акционеров, некоторые из владельцев могут быть анонимными, также они могут представлять разные страны.
Сейчас, в 2021 году, наблюдается невероятный бум в создании DAO. Их изначально было несколько тысяч, но по прогнозам, через год-два будут миллионы. Для их запуска, управления, регистрации, проведения голосований нужно хорошее программное обеспечение. Мы хотим стать мировым лидером в этой области.
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На вашем сайте написано, что DAO — новый шаг к более справедливому будущему. Почему ты так считаешь?
Для справедливого и стабильного общества очень важен факт собственности. В некотором смысле мир поделен на людей, которые владеют квартирами и тех, кто их снимает. И если в мире окажется 5-10%, которые владеют всеми квартирами, а остальные только пользуются ими и должны за все в них платить, то вряд ли такое общество можно назвать справедливым. Это приводит к тому, что мы видим на улицах Сан-Франциско: к безумной бездомности.
То же самое и с другими видами собственности: землей, заводами, бизнесами. Чтобы это перевернуть, важно, чтобы владение активами было более равномерным. Чтобы сотрудник мог не только работать на компанию, но и владеть долей в ней. Более того, если ты постоянно покупаешь что-то у бренда, пишешь отзывы, предлагаешь идеи, то почему бы тебе не получить долю в нем?
Идея DAO в том, чтобы у конкретной компании было не просто больше сотрудников и клиентов, а чтобы было больше владельцев. Чтобы человек работал еще и за долю в компании, а не только за зарплату. Эту идею нам хочется распространить по всему миру. В России это долгое время тормозилось законодательством, во всяком случае у меня нет никаких знакомых, которые сидят на зарплатной должности, но имеют при этом 0,01% от своего ООО. В Америке тоже нет такой культуры на уровне страны, есть она пока только на уровне технологических стартапов.
На каком этапе проект?
Ему две недели. Я подал документы на регистрацию 15 дней назад. Пока мы сами делаем классическое юрлицо, хотя обещаем делать DAO для других. Однако наша компания еще не состоялась, удобных инструментов для запуска DAO нет, и мы сами вынуждены мучиться с проблемами, которые планируем решать для других.
Полторы недели назад мы подняли первый инвестиционный раунд, закрыли его за пять дней, на удивление быстро, собрав миллион долларов инвестиций.
Это американская компания? Не думал зарегистрировать ее в России
На данный момент компания зарегистрирована в Америке. Мы привлекаем инвестиционные деньги от инвесторов из самых разных стран: Нигерии, Гонконга, Голландии, Польши США. География очень большая. Инвесторы ожидают предсказуемой судебной практики, а ситуация со стартапами и бизнесом в России вызывает у международного сообщества опасения. Может, справедливо, может, нет. Поэтому пока пользуемся американским правом, хотя не исключаем открытия офиса в Петербурге.
В будущем мы надеемся, что будет создана некая интернет-юрисдикция, находящаяся вне национальных рамок. И там же будет своя криптоэкономическая юридическая практика.
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Ты говоришь, что это сделает мир более справедливым, но IT-компании и раньше это обещали. Так создатели персональных компьютеров утверждали, что их творения сделают человека более защищенным от корпораций и государства, вооруженных суперкомпьютерами. В результате они сами основали компании, которые теперь генерируют сверхприбыль. Почему тебе кажется, что твоя попытка изменить мир будет удачнее?
Отличный вопрос! Я не могу дать такого обещания, не могу гарантировать, что создание новой криптоэкономики сделает мир более справедливым и честным. Но мы попытаемся изо всех сил. Хотя, конечно, можем и провалиться.
Я говорю не о бизнес-провале. Что если твоя компания, или ее конкуренты, напротив «взлетят»? Ведь DAO, по твоим описаниям, дает возможность для ухода от налогов, замены офшоров, сокрытия бенефициаров компаний? Не останется ли общество таким же каким и было?
Есть важное отличие. Когда ты развиваешь крупные компании в криптоэкономике, хочется передать управление этими компаниями широким массам. Чтобы они могли голосовать. Соответственно, если компания забирает слишком большую долю рынка, руководство оставляет себе слишком большую часть прибыли или происходят другого рода безобразия, то голосующие массы смогут поменять систему управления компанией.
Бизнес XX и XXI века напоминает диктатуры или абсолютные монархии основателей. Нам хочется делать хотя бы конституционные монархии в бизнесе или, может быть, со временем, парламентские республики. Чтобы крупнейшие компании криптоэкономики имели демократическую форму правления.
Вряд ли вы будете спорить, что при всех неудачах демократические страны имеют больший уровень социальной защищенности, чем Царская Россия или Франция при Людовике XIV. Шаг вперед есть: появились пенсии, пособия по безработице. На уровне госуправления это все дал переход от абсолютной монархии к демократии. Идея DAO: сделать то же самое в бизнесе.
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Ты думаешь, что эта модель будет развиваться для новых компаний? Или надеешься увидеть переход в DAO Google, Adidas, McDonald’s?
Я думаю, что будет несколько векторов развития. Во-первых, новые компании будут формироваться как DAO. Во-вторых, существующие организации начнут создавать параллельные структуры: одновременно и DAO, и классическое юрлицо. Примеров бизнесов с двойной структурой уже много. Например, браузер Firefox имеет уже и nonprofit, и for-profit структуры, которые как-то сосуществуют.
Тогда еще один вопрос. Ты говоришь о том, что существующая модель направлена на максимальную прибыли инвесторов и основателей компаний, и хочешь ее сломать. Каким образом можно заинтересовать людей вкладываться в вашу компанию или в фирмы, которые будут создаваться по демократическому принципу?
Опять хороший вопрос… Надо подумать. Наверное, ответ заключается в том, что появился новый класс инвесторов, которые за справедливость, а не за прибыль. Это удивительно, но это так. Есть люди, которые считают, что заработали все деньги мира, и они хотят поддерживать проекты с социальной миссией (хотя, разумеется, вернуть свои инвестиции они тоже не против).
К примеру, одним из наших косвенных инвесторов является основатель сервиса Spotify. Он предоставил часть своих капиталов венчурному фонду «50 Years», ориентированному на социальные проекты. Этот фонд инвестировал в нас. Так что, косвенно, средства основателя Spotify, в нашу компанию попали. Наверное, он уже заработал все свои деньги в жизни и не стремится поддержать самые прибыльные проекты, а стремится самые полезные. И вот он это сделал через фонд «50 Years», который выбрал нас, решив, очевидно, что мы можем принести какую-то пользу человечеству.
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