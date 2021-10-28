Как Юрий Лифшиц создал компанию, с которой хочет сделать капитализм справедливее, и за 15 дней привлек на это $1 млн инвестиций

Совсем недавно ты объявил о закрытии своего мессенджера OpenLand с офисом в Петербурге и начал делать новую компанию, уже США. Смена локации и закрытие проекта — просто совпадение?

Я последние 14 лет живу между Петербургом и США, больше времени проводя в Америке. За последние четыре года я был в России, наверное, месяцев восемь. Команда Openland была распределенной: ребята работали в Петербурге, Москве, Калуге, Молдавии, Беларуси. Но офис был в Петербурге.

Жить мне больше нравится в Петербурге, но в Америке я более продуктивен, плюс мои бизнес-отношения выстроены в США, особенно с инвесторами. С другой стороны, после пандемии это можно и переосмыслить: ценность пребывания в каком-то городе для бизнеса снизилась. Поэтому из Сан-Франциско, где я сейчас живу, многие уехали, и его привлекательность сильно сократилась. Обнажился уровень неравенства в городе: примерно каждый сотый живет на улице, это колоссальный кризис бездомности. Я серьезно задумываюсь, где жить дальше, но никаких финальных решений пока не принял.

Что касается Openland, это был мессенджер, ориентированный на крупные сообщества, состоящие из тысяч и десятков тысяч человек. Там пользователи могли объединяться не в один чат, в множество разных: по интересам, темам или местам жительства. Для отдельных задач и сценариев мы были удобнее Telegram или Discord и хотели соревноваться с ними. У нас было несколько крупных сообществ и больше 100 тысяч пользователей. Однако экспоненциального роста мы получить не смогли, поэтому решили закрыть проект.