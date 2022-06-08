Иностранным IT-специалистам будут давать вид на жительство в России в упрощенном порядке

Послабления коснутся тех работников, которые трудятся в российских высокотехнологичных компаниях. Такие фирмы должны иметь государственную аккредитацию от Минцифры.

«В случае принятия законопроекта для получения вида на жительство в нашей стране таким сотрудникам, а также членам их семей не потребуется иметь разрешение на временное проживание», — говорится в сообщении на сайте Нижней палаты парламента.

Кроме того, законопроект дает работодателям право привлекать к работе приезжих IT-специалистов без разрешения на использование иностранных работников. Самим же специалистам предлагается дать возможность трудиться в России без соответствующего разрешения или патента.

Напомним, в настоящее время правительство России принимает меры для поддержки отечественных IT-компании. Им дают налоговые послабления на три года, а сотрудникам разрешили получать отсрочку от армии и льготную ипотеку. Рассказываем, какие еще послабления введут для отрасли.