«Мы подтверждаем проблемы с доступностью IPsec (туда же IKEv2) в некоторых регионах. На некоторых операторах, включая «Ростелеком», в регионах IPsec не проходит даже между сервером и клиентом в России», — сообщили в Telegram-канале проекта GlobalCheck, отметив, что «это большой удар в том числе по корпоративным сетям — множество администраторов таких сетей сейчас срочно ищут решения для обхода».

О проблемах с доступом к VPN также пишет «Эшер II». По данным Telegram-канала, серверы на l2TP и IPsec недоступны в Западной Сибири и Краснодаре. В Ростове-на-Дону отсутствует доступ к IPsec. «Есть подозрение, что прям сейчас в некоторых регионах тестируют блокировку популярных протоколов VPN», — резюмировали в сообществе.

l2TP — протокол туннелирования второго уровня, использующийся в компьютерных сетях для поддержки виртуальных частных сетей. IPsec — набор протоколов для обеспечения защиты данных, передаваемых по межсетевому протоколу IP, который в основном применяется для организации VPN-соединений.

Напомним, в марте глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас заявил, что власти не намерены на законодательном уровне закреплять в стране преследование граждан за использование сервисов VPN. «Такой ответственности в законе нет для граждан. Такой ответственности в законе нет», — дважды повторил он. В апреле в использовании VPN признался и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Да, конечно. Ну, а почему нет? Это не запрещено», — отметил он.