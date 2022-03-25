Андрей Клишас

О преследовании россиян за использование сервисов VPN, цитата по РБК:

Мы не планируем такого (Введения ответственности за использование VPN для подключения к заблокированным ресурсам, — прим. ред.). Я не видел ни одного проекта, ни с кем никогда это не обсуждал. Но можно ли блокировать сами эти ресурсы, грубо говоря, сайты, где можно скачать VPN. Определенная законодательная база уже есть.

Я считаю, что их можно и нужно блокировать. Любое правило люди найдут способ обойти. А исполнительная власть в пределах собственных полномочий, компетенции будет каждый раз находить способ закрывать те или иные лазейки. Зачастую такое решение принимается просто для того, чтобы обозначить, какова политика, каков подход государства к решению той или иной задачи.