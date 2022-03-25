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Будут ли преследовать россиян за использование сервисов VPN? Ответил сенатор Клишас

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Власти России не намерены на законодательном уровне закреплять в стране преследование граждан за использование сервисов VPN. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас.

Shutterstock.com
Андрей Клишас

О преследовании россиян за использование сервисов VPN, цитата по РБК:

Мы не планируем такого (Введения ответственности за использование VPN для подключения к заблокированным ресурсам, — прим. ред.). Я не видел ни одного проекта, ни с кем никогда это не обсуждал. Но можно ли блокировать сами эти ресурсы, грубо говоря, сайты, где можно скачать VPN. Определенная законодательная база уже есть.

Я считаю, что их можно и нужно блокировать. Любое правило люди найдут способ обойти. А исполнительная власть в пределах собственных полномочий, компетенции будет каждый раз находить способ закрывать те или иные лазейки. Зачастую такое решение принимается просто для того, чтобы обозначить, какова политика, каков подход государства к решению той или иной задачи.

На вопрос о том, угрожает ли пользователям VPN преследование по новому закону о фейках о действиях Вооруженный сил Российской Федерации, Клишас ответил: «Не думаю. Когда речь идет об ответственности, она должна быть четко совершенно прописана в законе. Такой ответственности в законе нет для граждан. Такой ответственности в законе нет».

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